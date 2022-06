Als eines der europaweit führenden Unternehmen für Zaun- und Torsysteme, legen wir viel Wert auf vorbildliche Dienstleistungen und einen hohen Qualitätsstandard.

Mit über 25 Jahren Erfahrung am Markt, stehen Ihnen an rund 80 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz über 500 Mitarbeiter zur Verfügung. Zusammen mit Ihnen erarbeiten wir individuellen Wünsche und Bedürfnisse, welche anschliessend durch kompetente und erfahrene Monteure umgesetzt werden. Als traditionsreiches Schweizer Unternehmen verstehen wir unser Handwerk und sind uns der Verantwortung Ihnen gegenüber bewusst. Kontinuierliche Verfeinerungen gewährleisten Ihnen ein erstklassiges Angebot an Zaun- und Torsystemen. Profitieren Sie von unserem Wissen und Können sowie dem Anspruch an Qualität.

Wir bieten Ihnen eine Auswahl von über 500 Zaun- und Torsystemen in den folgenden Bereichen:

- Heim & Garten

- Sicht- & Lärmschutz

- Tierhaltung

- Industrie & Sicherheit

Mit Zaunteam Produkten treffen Sie immer die richtige Wahl. Profitieren Sie von mehr Auswahl, mehr Kompetenz, mehr Leistung und mehr Service! Sie finden eine grosse Auswahl an Referenzobjekten unter www.zaunteam.com/de/referenzen/.

Zaunteam freut sich, für Sie arbeiten zu dürfen.