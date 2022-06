Holz in Höchstform - MBzwo baut den perfekten Tisch nach Maß.

In unserer Werkstatt in Ostwestfalen fertigen wir seit über 40 Jahren Massivholzmöbel in bester Qualität. Mit MBzwo bieten wir die einzigartige Kombination von modernem Design und traditionellem Meisterhandwerk für individuelle Maßtische.

In unserem Online Shop www.mb-zwo.de können Massivholz Tische und Tischplatten individuell nach Maß konfiguriert und in unterschiedlichen Holzarten bestellt werden. Live können Sie eine Auswahl unserer Produkte direkt in unserer Manufaktur in Ostwestfalen sehen oder in unserem Showroom in Berlin.

Öffnungszeiten Showroom Berlin:

Di - Fr 12.00 - 19.00 Uhr

Sa 10.00 - 16.00 Uhr

Telefonnummer: 030 / 2199 5200