Architektur ist Kunst - aber auch Dienstleistung. Das Büro markus gentner ist Teil der Bürogemeinschaft att-architekten, die in Arbeitsspitzen, sowie bei größeren Projekten auch Arbeitsgemeinschaften bilden kann, um so den Synergieeffekt der individuellen Arbeitsschwerpunkte zu nutzen. Das Büro markus gentner zählt zu den „jungen Architekturbüros“ in Nürnberg, in denen gestalterisch und konstruktiv außergewöhnliche und qualitätvolle Gebäudeentwürfe realisiert werden. Die Bürostruktur ist, wie man so sagt, „horizontal“ angelegt, d. h., ein Projekt wird vom jeweiligen Bearbeiter in allen Leistungsphasen der HOAI, also von der ersten Ideenskizze bis zur Fertigstellung, komplett betreut. Wir bearbeiten alle Leitungsphasen der HOAI, vom städtebaulichen Konzept, zu Wohnungsbau, Schulbau, über Altbausanierung, Projektentwicklung sowie auch kleinere Bauaufgaben, wie Um- oder Anbauten.