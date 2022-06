Wir gestalten Möglichkeiten und Ideen, um Erfahrungen erlebbar zu verbinden, damit sich Raum ereignet – Handlungsraum - Kultur. Mensch, Handel, Kommunikation: We are connecting experiences to sustain cultural choice. Bei blocher partners mobilisieren wir drei Motive der Kultur: 1) Wo, warum und wie Menschen in einer Umgebung leben - social. 2) Wofür und wie Wirtschaft und Handel operieren - trade. 3) Die Wege und Technologien, mit denen sich Mensch, Wirtschaft und Handel verständigen - communication.