Schon immer waren wir von der Idee fasziniert, Häuser mit einer besonderen Philosophie zu bauen: Häuser in zeitlos-moderner Architektur, ausgestattet mit einer Technologie nach höchsten Qualitätsstandards. Diese Idee haben wir 1989 mit der Gründung des Unternehmens »Association Arend & Fischbach« auf ein solides Fundament gestellt. Seither vereinen wir die Kompetenz in Bauplanung und -ausführung mit kaufmännischer Erfahrung und Sorgfalt unter einem Dach. Heute zählt Arend & Fischbach zu den führenden Immobilienunternehmen in Luxemburg.

Das erfolgreiche Konzept konnten wir 1994 auf das Unternehmen Maisons Loginter übertragen. Ein Unternehmen, das seinen guten Ruf seit nunmehr 20 Jahren einem erfahrenen und versierten Team, sowie dem langjährigen Vertrauen seiner Kunden verdankt.