AlphaStone steht für den innovativen Handel mit

Natursteinprodukten, und die hervorragende Produktqualität aus eigener Fertigung – für unsere Partner des qualifizierten Groß- und Einzelhandels.

Unser Schwerpunkt

liegt im Import von naturgespaltenen Gesteinen aus Schiefer, Quarzit und Hartsandsteinen, sowie Kalksteine und Travertine. Alle auf Lager geführten Gesteinewerden von uns direkt aus den jeweiligen Herkunftsländern importiert und regelmäßig – von uns direkt Vorort – kontrolliert.

Unsere Materialien

erfüllen je nach Verwendungszweck alle technischen Kriterien und lassen aufgrund der Vielfältigkeit dem Planer gestalterischen Spielraum. Unsere spaltrauen Natursteine erfüllen die Anforderungen an Rutschfestigkeit in Wohnhäusern und öffentlichen Gebäuden (Schulen, Ämter, Schwimmbäder usw.).

Unser Lager

umfasst ca. 50.000 qm Naturstein in mehr als 25 verschiedenen Materialtypen. Neben Standardabmessungen können wir in unserer Manufaktur kurzfristig auch individuelle Fertigarbeiten wie Trittstufen, Waschtische, Abdeckplatten und Schwimmbadumrandungen in hoher Qualität anbieten.