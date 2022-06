Unser Büro sieht jedes Projekt als einzigartige Aufgabe und sucht

hierfür nach idealen Lösungen. Wie in einer Manufaktur entstehen so nur perfekte Einzelstücke. Unsere Projekte eint eine klare Formensprache und eine Haltung, die den Bezug des Bauens zum jeweiligen Ort als Thema besitzt. So entstehen individuelle Lösungen immer mit Blick auf den menschlichen Maßstab und die städtebauliche oder landschaftliche Einbindung.

Dies ist auch der Grund dafür, dass wir nur eine begrenzte Zahl an Projekten bearbeiten, um so eine gleichbleibend hohe Qualität gewährleisten zu können.

Leistungsspektrum

Entwurf und Planung von Hochbauten aller Art

Künstlerische Gesamtkonzeptionen

InnenarchitekturInterieur- und Wellnessplanung

Ausschreibungen und BauleitungWettbewerbe und Planungsgutachten

Energieberatung und -konzept (zertif. n. KfW und dena)

Sanierung und ModernisierungBauberatung &-begleitungGebäudebewertung & -vermittlung