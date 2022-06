Woher & Wohin

Nach Jahren intensiver und erfolgreicher Zusammenarbeit im Büro Stoeppler + Stoeppler Architekten BDA Stadtplaner haben Uldis Stoeppler und René Nachtwey beschlossen, zu Beginn des Jahres 2012 die gemeinsame Arbeit im neu gegründeten Büro SNAP Architekten Ingenieure Stadtplaner fortzusetzen. Neue Zielsetzungen und Interessen hatten sich über die Jahre entwickelt und dazu geführt, neue Wege für die Arbeit als Architekten, Ingenieure und Stadtplaner zu finden.

Engagement, Leidenschaft und jahrelange Erfahrung in allen Phasen des hoch- und städtebaulichen Entwerfens, Planens und Realisierens, insbesondere auch in sämtlichen Bereichen des energetisch nachhaltigen Bauens, bilden den festen Sockel, auf dem SNAP mit vielfältigen Aufgaben und hohem Anspruch wächst.

Das Büro im Profil

SNAP ist ein Team von Architekten, Ingenieuren und Stadtplanern, in dem sich unterschiedliche und lebhafte Persönlichkeiten mit fundierten, fachlichen Kompetenzen in kooperativer und inspirierender Weise ergänzen, um hervorragende Ergebnisse zu erarbeiten. Ob Hochschule für bildende Künste, praxisorientierte Fachhochschule oder Technische Universität, ob durch jahrelange Arbeit im Ausland, in Kanada, den Niederlanden oder verschiedenen Städten Deutschlands - die Grundlagen und Fähigkeiten im Team sind vielseitig - wie es die Architektur, die Stadtplanung, das Gestalten und Bauen auch sind.

Uldis Stoeppler bringt mit seiner vielseitigen Erfahrung als Architekt und Stadtplaner und einer beachtlichen Zahl an erfolgreich und stets anspruchsvoll realisierten Projekten einen wichtigen, umfangreichen Erfahrungsschatz in das Team ein. René Nachtwey ist der junge Motor im Team von SNAP. Er blickt als ausgebildeter Tischler, Bautechniker und projektleitender Architekt, trotz seines für Architekten jungen Alters, bereits auf viele Jahre Erfahrung im Planen und Bauen zurück.

Ergänzt wird das Team durch Architekten und Ingenieure, die mit besonderen Fähigkeiten durch ihre Erfahrungen im Ausland, als Dozent an Hochschulen oder aus speziellen Bereichen wie der 3D-Visualisierung und dem Grafikdesign die gemeinsame Arbeit bereichern.