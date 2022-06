Gaus Architekten ist ein national und international agierendes Architekturbüro mit Hauptsitz in Göppingen bei Stuttgart und einer Niederlassung in Rotterdam. Mit einem multikulturellen Team von derzeit rund 30 Mitarbeitenden werden Projekte von öffentlichen sowie privaten Bauherren geplant und realisiert. Das Leistungsspektrum erstreckt sich über alle HOAI-Leistungsphasen der Architektur, des Planens und des Bauens vom Städtebau über Wohnbauten und Gewerbebauten bis hin zu Büro- bzw. Verwaltungsbauten und Schulbauten. Auch Wettbewerbe und Machbarkeitsstudien sind ein wichtiger Teil des Portfolios. Gemeinsam mit der Auftraggeberschaft werden wirtschaftliche, soziale und ökologische Ziele in Einklang gebracht. Gaus Architekten kann auf eine langjährige Erfahrung zurückgreifen: Gegründet vor gut 60 Jahren von Alois Gaus, firmierte das Architekturbüro von 2000 bis 2019 zunächst unter Gaus & Knödler PartGmbB. Seit September 2019 führt der Sohn von Alois Gaus Christian gemeinsam mit seiner Frau Saskia Gaus-Mens das Unternehmen Gaus Architekten in zweiter Generation.

Das Dienstleistungsportfolio ist umfassend und reicht von Neubauprojekten und Umbauten im Bestand über Modernisierung und Instandhaltung bis hin zu umfassenden Standortanalysen und Machbarkeitsstudien für gewerbliche und öffentliche Auftraggeber. Dazu gehören auch umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Bauwerkserhaltung, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination (SiGeKo) sowie Gutachterwesen bei der Ermittlung von Gebäudewerten und Schäden am Bau.