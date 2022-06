Architekturbüro spezalisiert auf Planung und Ausführung von Neubau-, Umbau- und Sanierungsprojekten mit Schwerpunkt auf Energieeffizienz, Ökologie und Wohngesundheit.

Architektenleistungen Lph 1-9 nach HOAI, Energieeffizienzexpertin Wohngebäude & Nichtwohngebäude, baubegleitende Qualitätssicherung, Vor-Ort Energieberatung nach BAFA,

Architecture office specialized on planning and supervising new construction, reconstruction and retrofitting projects with special focus on energy efficiency, ecology and healthy living environments. Preliminary design to construction site supervision, energy consultancy and concepts.