AllesWirdGut ist ein international tätiges Architekturbüro mit Sitz in Wien und München. Gegründet 1999

von Andreas Marth, Friedrich Passler, Herwig Spiegl und Christian Waldner, zählt das Büro aktuell rund 70 MitarbeiterInnen.

AllesWirdGut untersuchen das Verhältnis zum Ort und den Charakter der Aufgabe. Wir entwickeln daraus Projekte, welche eines gemeinsam haben: Die Suche nach mehr mit angemessenen Mitteln. Gute Architektur soll nicht mehr kosten – sie muss mehr können! AllesWirdGut hat bereits mehr als 60 Projekte umgesetzt. Zu den bekanntesten Bauten zählen das „Haus des Lebens“, ein geförderter Wohnbau in der Seestadt Aspern, Wien (A), das Zentrum für Technologie und Design in St. Pölten (A), das Niederösterreich Haus Krems (A) – Österreichs größtes Passivbürogebäude, die Berufsschule Embelgasse in Wien (A), das Opernfestspielareal im Römersteinbruch St. Margarethen (A), das Zivilschutzzentrum in Innichen/ San Candido (I), die Gestaltung der Maria-Theresien-Straße in Innsbruck (A), die kürzlich fertiggestellte Bürozentrale von Doppelmayr in Wolfurt (A) und das viel beachtete Sozialprojekt magdas Hotel in Wien (A). Aktuell in Planung und Bau befinden sich Wohn-, Büro- und Bildungsbauten in einem Gesamtumfang von ca. 400.000 m² BGF, mit ca. 2.500 Wohneinheiten und rund 3.400 Arbeitsplätzen in Österreich, der Slowakei, Deutschland und Luxemburg. Dazu zählen u.a. die Zentrale der Funke Medien Gruppe in Essen (D), ein Schulcampus in Hamburg (D), das Landratsamt in Erlangen (D), der Bruckner Tower in Linz (A) und mehrere Wohnbauten in Österreich, Deutschland und Luxemburg. Die Arbeit von AllesWirdGut wurde bereits mit zahlreichen Preisen und Auszeichnungen gewürdigt. Zuletzt mit dem „Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit“, dem „Staatspreis Design“ und mit dem „Prix Luxembourgeois d’Architecture“.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf awg.at, folgen uns auf facebook.com/AllesWirdGut.Architektur bzw instagram.com/alleswirdgutarchitecture oder schreiben Sie uns ein Email an: press@awg.at