Faber + Faber Architekten arbeitet eng mit Bauherren, Planungsbehörden, ausführenden Firmen und den Nutzern zusammen. Wir sorgen so für eine hohe Zufriedenheit aller Beteiligten. Die reduzierten, einfachen Gestaltungsansätze wenden wir auf individuelle Innengestaltungen der Wohnungen wie auch auf den gesamtheitlichen Gebäudeentwurf an. Zusammen mit Fachfirmen entwickeln wir simple und praktische Lösungen für komplexe Sachverhalte. Wir bedienen sämtliche Leistungsphasen der HOAI mit Schwerpunkt in Entwurf und Planung (LPH1-5).