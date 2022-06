Seit nunmehr über 100 Jahren fertigt Schnieder Gastronomie Möbel mit Leidenschaft – individuell, atmosphärisch, erfolgreich. In unserer Produktion in Deutschland paaren wir die Wirtschaftlichkeit modernster Industriefertigung mit der Sorgfalt des traditionellen Handwerks. Nur so entsteht höchste Qualität mit Liebe zum Detail. Dabei war es schon immer unser Ziel, Häuser einzurichten, die ihre Gäste verwöhnen, die einladend sind, behaglich, modern, originell und einzigartig. Wir entwickeln keine Produkte – wir gestalten Erlebnisräume für und mit unseren Kunden. Kein Stuhl, Tisch, Barhocker, Bank und Raumteiler ist von der Stange, jeder ist so einzigartig und besonders wie Gast und Gastgeber. Und weil wir uns sehr über die Erfolge unserer Kunden freuen, wundert es uns auch nicht, dass sich unsere Einrichtungen im Restaurant, im Hotel, in der Bäckerei, im Café, in der Kantine und im Konferenzraum immer größerer Beliebtheit erfreuen. Sprechen Sie mit ihrem Schnieder-Berater in Ihrer Region – der freut sich darauf. Versprochen!