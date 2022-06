ERGE Küchentechnik GmbH ist ein Lieferant und Hersteller von hochwertigem Küchenzubehör und hochwertigen Küchengeräten. In den vergangen Jahrzehnten haben wir uns als Spezialist im Bereich der Küchenlüftung einen Namen gemacht. Hier bieten wir ein hochfunktionales eigenständiges Sortiment an. Um den gestiegenen Anforderungen Rechnung zu tragen, haben wir das Thema Kochfeld und Absaugung in den letzten Jahren immer mehr zu einer Einheit zusammen gebracht. Bei der Auswahl unserer Produkte legen wir besonderen Wert auf Funktionalität, Design und hochwertige Komponenten. Um Ihre individuellen Fragen zu beantworten, steht Ihnen unser Fachhandels-Team per Telefon von Montag - Freitag gerne persönlich zur Verfügung. Gerne berät Sie auch unser Außendienst vor Ort.