Seit drei Jahrzehnten lebt Technogym, als weltweit einer der führenden Anbieter

erstklassiger Fitness-Geräte, die Vision eines ganzheitlichen Wellness-Ansatzes: Das Unternehmen ist überzeugt, dass regelmäßige körperliche Bewegung, eine gesunde Ernährung und eine positive mentale Einstellung erheblich zur Verbesserung des Lebensstils beitragen. Durch einen ständigen Innovationsprozess und das Angebot einer ganzheitlichen Wellness-Lösung hebt sich „die Wellness Company“ Technogym von anderen Fitnessunternehmen ab. Auch die Gründungsphilosophie, das Fitnessgeschäft mit sozialer Verantwortung zu verbinden, ist in der Branche wegweisend. Der Präsident und Gründer, Nerio Alessandri, entwickelte 1983 im Alter von 22 Jahren, sein erstes Fitnessgerät in seiner Garage. Als Italiens jüngster ‘Cavaliere del Lavoro’, einem in Italien hoch angesehenen Arbeitsverdienstorden, wurden Alessandri und Technogym fortan als herausragend wahrgenommen. Ernst & Young krönte Nerio Alessandri 2003 zum “Italienischen Unternehmer des Jahres“. Zudem wurde Technogym in drei aufeinanderfolgenden Jahren als einer der besten Arbeitsplätze der Welt ausgezeichnet, 2003 sogar mit dem ersten Platz für die besten Arbeitsbedingungen in Italien und Europa. Heute ist Technogym weltweit eines der führenden Unternehmen in der Wellness- und Fitnessbranche. Mit über 2.200 Angestellten, 14 Niederlassungen in Europa, den USA, Asien, dem Mittleren Osten und Australien exportiert Technogym 90 Prozent der produzierten Geräte in 100 Länder. Mehr als 65.000 Wellness-Center und über 100.000 Privathaushalte sind mit Technogym-Geräten ausgestattet. Forschung und Innovation sind für Technogym die Schlüsselwerte bei der Entwicklung neuer Produkte und beim Service. Neben Qualität und Verlässlichkeit, nimmt Design einen besonderen Stellenwert bei Technogym ein. Der hohe Anspruch brachte dem Unternehmen internationale Auszeichnungen wie den Red Dot Design Award ein, die international hoch angesehene Auszeichnung für erstklassiges Design, das Innovation bei Form und Funktion in vorbildlicher Art und Weise vereint. Das Angebot von Technogym umfasst Produkte, Software und Service, um eine ganzheitliche Wellness-Lösung sowohl für professionelle Anbieter, als auch private Nutzer zu schaffen. Die Produktlinien (Studio, Reha- und Heimbereich) werden mit zusätzlichen Services angeboten wie Inneneinrichtung, Training, Marketing-Support und Facility-Management. Die Angebote richten sich an Fitnessclubs, Privathaushalte, Hotels, Schönheitsfarmen, Spas, Rehazentren, betriebliche Fitnessbereiche, Militäreinrichtungen, Freizeitanlagen, Universitäten und Fitnessbereiche von Sportvereinen. Ferrari Formel 1-Piloten wie Michael Schumacher trainieren seit Jahren mit Technogym-Geräten. Sowohl Fußballvereine wie der F.C. Juventus, Inter F.C., A.C. Milan, A. S. Ajax, Real Madrid und Liverpool F. C., als auch die Segelteams Alinghi und America’s Cup Luna Rossa halten sich mit modernsten Geräten der Marke Technogym fit. Technogym unterstützt zudem nicht nur eine Vielzahl von internationalen Sportteams sondern ist auch exklusiver und offizieller Fitness-Ausstatter der letzen fünf Olympischen Spielen: Sydney 2000, Athen 2004, Turin 2006, Beijing 2008 sowie London 2012. Technogym ist außerdem Ausstatter der kommenden Olympischen Spiele in Peking.