Wir sind Ihr Spezialist für ganzheitliche Einrichtungskonzepte mit Einbauschränken und individuell gefertigten Möbeln.

Wir planen neue Wohnräume zusammen mit

unseren Kunden in einem kreativen Schaffensprozess. Wir nehmen uns Zeit für Ihr Projekt. Dadurch erreichen wir bei unseren Konzepten eine hohe Kundenzufriedenheit.

Wir legen Wert auf perfekte Qualität und setzen auf einzigartige Tischlermöbel. Diese ergänzen wir mit Produkten von internationalen Premiummarken wie raumplus, Dornbracht, Loewe, Woodnotes, Création Baumann und vielen mehr.

Unsere Projekte werden ausschließlich von Spezialisten ihres Faches ausgeführt. Unsere Stärke liegt dabei in der hauseigenen Koordination aller Gewerke durch einen erfahrenen Projektleiter. Bei der Umsetzung schöpfen wir aus einem Netzwerk qualifizierter Handwerksmeister. Diese erlangen ihre Fachkompetenzen durch ständige Weiterbildung.

Unser Ursprung liegt im Handwerk. In unserer Tischlerei entstehen mit über 20jähriger Erfahrung und mit Liebe zum Detail erstklassige Möbel. Dafür sorgen 4 erfahrene Tischlermeister mit technischer Unterstützung moderner Maschinen.

Wir arbeiten auf höchstem Niveau überwiegend im Raum Brandenburg, Potsdam, Berlin. Wir haben zudem bereits erfolgreich deutschlandweit Projekte wie Ferienwohnungen an der Ostsee oder in München realisiert. Gerne besuchen wir Sie in Ihrem geplanten Bauprojekt.