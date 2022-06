WIE ALLES BEGANN…

Als mein Bruder Kai und ich das Internet nach einer schönen Kinderrutsche für die Tochter eines guten Freundes durchsuchten konnten wir einfach nichts finden, was unsere Ansprüche in Sachen Material, Design und Stil erfüllte. Fast alle Kinderrutschen, die wir fanden waren aus günstigem Plastik und eher für den Außenbereich konzipiert. Wir wollten aber unbedingt eine schöne Kinderrutsche verschenken mit der die kleine Mia auch an Regentagen in ihrem Zimmer spielen kann und da wir der Auffassung sind, dass zum einen eine Plastikrutsche nicht wirklich in ein schön gestaltetes Kinderzimmer passt, und zum anderen Kinder eh von zu viel Plastikspielzeug umgeben sind, musste die Rutsche also aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz sein. Die erste und einzige Holzkinderrutsche fanden wir letztendlich bei einem großen schwedischen Möbelhaus. Hier stimmte zwar die Qualität, jedoch ließ wiederum das Design zu wünschen übrig. Kurzum: Die passende Rutsche war einfach nicht dabei! Was macht man also, wenn das passende Produkt nicht zu finden ist? Richtig, man versucht es selber in die Hand zu nehmen. In unserem Fall brauchten wir jedoch Unterstützung, da wir bis dato wenig Erfahrung mit Produktdesign sowie Produktentwicklung hatten. Umso glücklicher sind wir daher, dass wir den renommierten Produktdesigner Ralf Scheel, selber Vater einer kleinen Tochter, für unser Vorhaben gewinnen konnten. Basierend auf folgenden Vorgaben machte sich Ralf dann an die Arbeit. Das Ergebnis dieser Arbeit, die Jupiduu Kinderrutsche, übertraf unsere Erwartungen bei weitem. Ralf entwickelte ein Design, welches Ästhetik, Funktionalität und Spielspaß in noch nicht dagewesener Weise kombiniert. Das macht die Jupiduu Kinderrutsche aus unsere Sicht zu einem stilvollen Accessoire für jedes moderne Kinderzimmer und wir hoffen, dass wir Sie mit unseren Produkten und unserem Service überzeugen können.

Zeitloses, klares Design

Indoor Abmessungen

Material = Holz

Einfacher Aufbau

Sichere Benutzung

KINDERRUTSCHE FÜR PRINZ GEORGE...

Im Juli 2014 durften wir einen ganz besonderen Kunden begrüßen. Der kleine britische Thronfolger Prinz George bekam eine Rutsche vom Modell „Blue Whale“ anlässlich seines 1. Geburtstages (RTL, ZDF, FAZ u.v.m. berichteten). Wir fühlen uns noch immer geadelt von dieser Bestellung und sind stolz jedem Kind die Möglichkeit geben zu können, sich wie ein kleiner König / eine kleine Königin zu fühlen!