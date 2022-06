Kaya Architekten: interdisziplinär und ganzheitlich

Wir sind ein junges, interdisziplinäres Architekturbüro aus Duisburg, das 2012 gegründet wurde. Seit dieser Zeit sind wir kontinuierlich dabei, unsere Erkenntnisse und unsere Erfahrung aus dem Bausachverständigenwesen sowie aus unserer Architektursprache in unsere Projekte im Neubau, Entwurf und in der Sanierung einfließen zu lassen. Unser Anspruch ist es, für unsere Kunden in Duisburg und Umgebung sowie überregional Gebäude zu entwerfen, die sowohl funktional sind als auch Ihrem Anspruch und Ihren Erwartungen an Gestaltung und Design gerecht werden. Wir betreuen sowohl private Bauherren als auch öffentliche und gewerbliche Auftraggeber zu ihrer vollsten Zufriedenheit. Vom Einfamilienhausneubau über die Schulgebäudesanierung bis zur Umgestaltung von Balkon und Terrasse widmen wir bei Kaya Architekten uns den unterschiedlichsten Projekten mit stets der gleichen Leidenschaft und all unserem Know-how.

Unsere Leistungen: Architektur, Baubegleitung, Gutachter und Bausachverständige

Dank unseres breit aufgestellten Fachwissens sind wir in der Lage, unseren Kunden mit einem vielseitigen Portfolio zur Seite zu stehen. Bei Kaya Architekten bieten wir neben sämtlichen Architekturleistungen viele weitere Tätigkeitsbereiche an, zum Beispiel die Baubegleitung für Ihr Bauvorhaben. Auf diese Weise können wir garantieren, dass Sie am Ende wirklich ein Gebäue entgegennehmen, das zu 100 % Ihren Vorstellungen entspricht. Des Weiteren gehören Bausachverständige zu unserem Team, welche für Sie ein professionelles Auge auf Ihren Hausbau haben und eventuelle Schäden sofort feststellen und entsprechend entgegensteuern können. Sie möchten nicht selbst neu bauen, sondern eine Bestandsimmobilie kaufen? Kein Problem, wir begleiten Sie als Gutachter und Bausachverständige, beraten Sie beim Hauskauf und erstellen für Sie auf Wunsch eine Immobilienbewertung als Kurz- oder Verkehrswertgutachten.

Architektur:

Egal, ob Neubau, Umbau oder Sanierung – wir bei Kaya Architekten freuen uns über Ihre unverbindliche Anfrage zu Ihrem geplanten Projekt. Der zuständige Architekt wird sich dann zeitnah mit Ihnen in Verbindung setzen.

Baubegleitung:

Eine Baubegleitung erweist sich bereits bei kleineren Bauvorhaben als Vorteil. Denn je eher ein Fehler erkannt wird, desto einfacher – und kostengünstiger – lässt er sich in der Regel beheben. Mit einer professionellen Baubegleitung kann man also das Risiko von unerkannten Mängeln, die früher oder später zu Ärger und Mehrkosten führen, minimieren. Unser Ziel ist es, für unsere Kunden frühzeitig Fehler in Planung, Material und Ausführung zu erkennen und so Schäden, Mängel sowie Wertminderungen an Ihrem Projekt zu vermeiden.

Bausachverständige:

In Fällen, in denen es bereits zu einem Schaden gekommen ist oder der Verdacht besteht, dass beim Bau oder einer Sanierung Mängel entstanden sein könnten, helfen wir unseren Kunden als Bausachverständige, indem wir Gutachten erstellen, Bauherren bei der Abnahme unterstützen oder Sie als unabhängige Experten beim Hauskauf begleiten.

Gutachten und Immobilienbewertung:

Wir beraten Sie beim Hauskauf und erstellen für Sie auf Wunsch Immobilienbewertungen, damit Sie genau wissen, woran Sie bei einer Bestandsimmobilie sind und ob Ihr Traumhaus wirklich perfekt ist oder ob irgendwo versteckte Mängel und böse Überraschungen auf Sie warten. Nicht immer ist dafür ein umfangreiches Verkehrswertgutachten notwendig, welches vor Gericht und Behörden Bestand hat. Als Alternative bieten wir daher ein kompakteres Kurzgutachten an, das die Beschreibung des Objektes, die Erläuterung der Wertansätze sowie Anlagen wie Fotos und Karten in verkürzter Form darlegt.





Vita:

1995 Ausbildung zum Beton- und Stahlbetonbauer bei der Philipp Holzmann AG

2001 Diplom Fachrichtung Architektur und Städtebau an der Universität Siegen

2007 Rempel Architects, Berkeley, Kalifornien, USA

2008 RKW Architektur und Städtebau, Düsseldorf

2008 Enning Architekten, Düsseldorf

2009 Kohl Fromme Architekten, Essen

2010 Immobilien-Management-Duisburg im Bereich TG-S Sanierung

2012 Zertifizierter Bausachverständiger für die Bewertung von Immobilien und

für Schäden an Gebäuden nach PersCert TÜV