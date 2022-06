Außergewöhnliches Design

und ausgereifte Technik

Außergewöhnliches Design und ausgereifte Technik haben eins gemeinsam: sie entstehen nicht zufällig. Ihnen liegt die Überzeugung zugrunde, dass das Perfekte nur dann erreicht ist, wenn man keine Kompromisse mehr machen muss. Als mittelständiges Familienunternehmen sind wir davon überzeugt, dass nichts so langlebig ist wie Qualität.

Im ostwestfälischen Steinhagen haben wir uns daher ein Umfeld geschaffen, in dem wir unsere Ideen zu erfolgreichen Innovationen weiterentwickeln können - made in Germany. Das Ergebnis sind Vorhangstangen, Innenlaufsysteme und Technik für Flächenvorhänge, mit denen wir am Markt die Maßstäbe setzen.