Als Tischlerei aus Köln

realisieren wir für unsere Kunden Prototypen, Skulpturen sowie komplexe Objekte und Formen mittels CNC Fertigung – und mit handwerklichem Geschick. Mit Hilfe von CAD Programmen erreichen wir ein hohes Maß an Flexibilität, sowohl in der Kommunikation mit unseren Kunden als auch in der Fertigung von Prototypen, Kleinserien und Möbeln.

Wir verwirklichen Produkte und Prototypen exakt nach den Vorgaben der Designer in erstklassiger Qualität: Ob CNC Prototypen, CNC Möbel oder CNC Objekte aus Holz, Stahl oder Kunststoff – auf Basis modernster Technik fertigen wir als erfahrene Schreinerei jeden Auftrag nach Ihrem Wunsch an.

Sprechen Sie uns an!