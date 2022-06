roji ( sprich:roodschi ) heißt taubedeckter Waldweg



Seit 1987 haben wir - Reiner & Gesine Jochems - unsere Passion zum zentralen Lebensinhalt gemacht und konnten seitdem viele Erfahrungen in der Planung und Umsetzung großer und kleiner Gartenanlagen sammeln.

1991 verbrachten wir unsere erste Japanreise - ca. 100 Gärten in 2 Monaten... Danach gründeten wir unsere gemeinsame Firma ROJI.

Unser Schwerpunkt liegt in der Entwicklung stimmiger Konzepte bei denen die individuellen Wünsche unserer Kunden mit den Gestaltungsgrundlagen japanischer Gartenkunst in Einklang gebracht werden. Die Komplexität japanischer Gärten erfordert eine intensive Planung, differenzierte Kenntnisse verschiedener Gewerke und die künstlerische Umsetzung japanischer Gestaltungskriterien, wie z.B. Einfachheit, Ausgewogenheit, Anmut... Unser Ziel ist es, Gärten zu schaffen, die alle Sinne ansprechen, in denen das beruhigende Grün in Grün der Bepflanzung, der Klang des Wassers, der Laufrythmus über Trittsteine und Wege, die unterschiedlichen Natursteinoberflächen ein harmonisches Ganzes ergeben.