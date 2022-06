Der Architekt und Stadtplaner Peter Bachschuster ist seit 1993 mit

mehreren Büros international tätig. Mit 10 Mitarbeitern in Deutschland zählt er zu den Pionieren und Innovatoren im Bereich Strukturplanung zur energieeffizienten, zukunftsorientierten Entwicklung von Objekten und Flächen. Dies u.a. in Kooperation mit Universitäten, Forschungsgesellschaften. Bachschuster konzipiert und leitet Gebäude- sowie Stadtplanungen, u.a. in China, Dubai, Indien, Südafrika. So realisierte er in Shanghai im Rahmen der Weltausstellung 2010 den „Pavillion of Innovation”. Die Expertise von Bachschuster runden Vorträge, Veröffentlichungen, Jurorentätigkeiten, Einladungen zu nationalen und internationalen Wettberwerben sowie Beratertätigkeiten für außergewöhnliche Planungsaufgaben ab. (www.bachschuster.de)