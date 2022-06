Wir sind Experten für Beratung, Innenarchitektur und Architektur in Banken, Büros und Behörden. Unsere umfassenden Kompetenzen in den Bereichen Projektorganisation, Gestaltung und Technik führen zu einer organisatorischen Raumentwicklung, die individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Wir glauben daran, dass jeder Raum sowohl organisatorisch als auch architektonisch betrachtet werden muss und dass jedes Organisationskonzept wiederum Einfluss auf die Personen hat, die sich darin bewegen.

Die entstehenden Synergien bei einer integralen Betrachtung dieser Faktoren liegen auf der Hand und ihre konsequente Umsetzung wirkt nachweislich kostensenkend.

Inspirieren Sie uns mit Ihrer Herausforderung zu einer Lösung, die nur speziell zu Ihnen passt.

Ihnen steht ein Team von knapp zwanzig Spezialisten mit den unterschiedlichsten Ausbildungen zur Verfügung. So arbeiten Architekten, Innenarchitekten, Bauzeichner und Organisationstrainer integral unter einem Dach zusammen und verfolgen nur ein Ziel: Ihnen ein ganzheitliches Dienstleistungspaket anzubieten, das Sie nicht so schnell woanders finden.

Gerne zeigen wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch unsere entsprechenden Referenzen.



Die bunte Zusammenstellung an motivierten PARTNER AG Mitarbeitern erlaubt es uns in jedem Fall, für Sie genau das Team zusammenzustellen, das Ihre Wünsche in idealer Weise erfüllt. Ganz egal, ob es sich dabei um den Umbau Ihrer Bank oder den Neubau Ihrer Konzernzentrale handelt. Wir haben beides und alles dazwischen bereits erfolgreich abgeschlossen und an jeder Herausforderung gleichermaßen unseren Spaß.



Zur Geschichte: Fünf der inzwischen zwanzig Mitarbeiter haben bis Juni 2000 bereits in der Planungsabteilung der Firma Streit Service & Solution GmbH & Co zusammen gearbeitet. Architekten, Innenarchitekten und Bauzeichner waren hier bereits erfolgreich in der Büroplanung tätig. Beim Start der PARTNER AG war die Mannschaft somit entsprechend qualifiziert aufgestellt. "Von innen nach außen" war der neue Leitsatz, der auch heute noch in jeder Planung angewendet wird und zu herausragenden Ergebnissen führt. Nach wie vor bestehen gute Beziehungen zur Firma Streit Service & Solution GmbH & Co.