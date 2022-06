mmer mehr Haushalte entscheiden sich für natürlich schönes Wohndesign – und damit vor allem für Vollholzmöbel in Verbindung mit rein natürlichen Werkstoffen.Wir bieten Ihnen Möbel aus besten Materialien, die eine lange Lebensdauer und damit auch einen ressourcenschonenden Umgang mit der Natur gewährleisten.Auch in einstige Problembereiche wie die Küche hat Massivholz mittlerweile Einzug gehalten: die tief einwirkenden Leinöle schützen wirksam gegen Flüssigkeiten und bewirken die problemlos leichte Pflege der Hölzer über viele Jahre.concept NATURHAUS ist in Hannover seit 1996 eine bekannte Adresse für handwerklich hochwertige und ökologisch einwandfreie Wohnmöbel und wir gelten auch überregional als Spezialisten für Vollholzküchen. Treten Sie näher, schauen Sie herein -Wir freuen uns auf SieIhr concept NATURHAUS Team