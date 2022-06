Mischioff AG - Moderne Designteppiche



Seit mehreren Jahrzenten ist Mischioff international bekannt für ihre Produktion moderner handgeknüpfter Designteppiche. Mit außergewöhnlicher Leidenschaft entwerfen die Brüder Dani und Sascha Misio sämtliche Designs der vielfältigen Kollektionen.





Inspiriert durch die moderne Kunst, zeitgenössischem Design und gegenwärtige Modetrends schufen die beiden Designer in den letzten 30 Jahren ihre eigene Designsprache. Mit der Erfahrung aus drei Generationen der Teppichproduktion werden die komplexen Entwürfe und kreativen Ideen präzise in der Mischioff Manufaktur in Nepal umgesetzt.