stark design: das büro wurde 1994 von thomas stark in bochum gegründet. seither erfüllen wir überregional anspruchsvolle planungsaufgaben in den bereichen architektur, innenarchitektur, corporate identity und design. in einem team von ingenieuren sind wir gewohnt, branchenübergreifend zu denken und zu arbeiten. wir mögen anspruchsvolle auftraggeber, die uns fordern und unsere art der umfassenden betreuung schätzen. es entspricht dem selbstverständnis unsere büros, architektur, innenarchitektur und design als ganzes zu betrachten und aus einer hand anzubieten. als ergebnis entstehen beeindruckende projekte, die unserem ganzheitlichen anspruch gerecht werden.