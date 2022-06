Margret Weirauch - Ihre Raumentfalung: Ihre Partnerin für die Erfüllung Ihrer ganz speziellen Wohnträume.

Ich bin gelernte Maler- und Lackierermeisterin, Künstlerin und staatlich geprüfte Farbgestalterin für Farbtechnik und Raumgestaltung. Mit 20 Jahren Berufserfahrung kann ich sagen, dass ich mich am liebsten auf Sie persönlich einstelle. Auf Sie als Menschen mit besonderen Ideen und Fragen zum Thema Wohnraumgestaltung. Ich bin Oberflächendesignerin und entwickle am liebsten mit Ihnen gemeinsam ein ganz neues Ambiente für Ihre persönliche "Raumentfaltung". Mein Steckenpferd ist die Vergoldung und das Arbeiten mit Schlagmetallen wie Messing, Aluminium, Silber und Kupfer. Meine Oberflächendesigns werden auch Ihren höchsten Ansprüchen gerecht. Nicht nur gestalterisch, sondern auch hinsichtlich Abrieb und Beständigkeit. Die Vergoldungen können im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden, als Bodenbeschichtung genauso wie in Feuchträumen. Mit wenig Aufwand lässt sich ein völlig neues Raumgefühl mit von mir beschichteten Spanndecken erzeugen. Die Schönheit der Wandbeschichtungen ohne Naht und Ansatz wird nur durch Ihre Langlebigkeit übertroffen. Aber auch für einzelne Akzente im Raum, als Tapetenstreifen, Tapetenfigur, Kreis oder Ornament sind der Gestaltung keine Grenzen gesetzt. Ich liebe die unterschiedlichen Aufgaben, die meine Arbeit mit sich bringt. Doch meine liebsten Arbeiten sind meine Wandvergoldungen! "I believe in metal!"