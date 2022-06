breadedEscalope wurde 2008 von Sascha Mikel, Martin Schnabl und Michael Tatschl nach dem gemeinsamen Studium an der Kingston University (London, UK) in Wien gegründet. Ziel der gemeinsamen Tätigkeit ist es seither, neue Strategien und Ansätze zu finden, um sozial nachhaltige Objekte zu entwickeln. Das Wiener Kollektiv behandelt Fragestellungen zur sozioökonomischen / sozialen und kulturellen Relevanz von Räumen und Gebrauchsgütern. Die Arbeiten sind dabei geprägt von einer kritischen Auseinandersetzung mit der Aufgabe und Notwendigkeit zeitgenössischen Designs als Bestandteil moderner Lebensentwürfe. Aus diesem Diskurs definieren sich konzeptionelle Lösungen, die einen holistischen Gestaltungsanspruch verfolgen und über bloße Verschönerung hinausgehen. Experimentelle, interpretative Ansätze, mit Nähe zu Skulptur und Plastik, manifestieren sich in Einzelstücken, Kleinserien und Limited Editions. Sie verstehen sich als irritative Elemente, fordern einen offenen Dialog und eine kritische Rezeption des Alltäglichen. Sie werden meist im musealen Kontext und in Galerien als Teil einer künstlerischen Auseinandersetzung mit Design präsentiert. Darüberhinaus werden praktikable, konsequent ausgearbeitete Entwürfe, die mit Ansprüchen hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit und Zuhandenheit eine verantwortungsvolle Produktentwicklung verlangen, in Zusammenarbeit mit Produzenten oder in Eigenregie zur Serienreife gebracht.