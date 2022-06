Für die einen ist eine leere Olivendose ein Abfallprodukt, für uns war es die Inspiration und der Auslöser rafinesse & tristesse zu gründen.

Alle Produkte von rafinesse & tristesse sind Handarbeit und entstehen in Deutschland und in der Schweiz in Zusammenarbeit mit sozialen Projekten.

Die Idee unserer Produkte ist, so viele Materialien wie möglich zu recyceln, dafür aber alles sehr hochwertig zu verarbeiten. Mit Liebe zur Detailarbeit werten wir eigentliche Abfallprodukte wieder auf und bauen Designobjekte mit Rücksicht auf unsere Umwelt.

Aus alten Olivenkanistern und antiken Dosen entstehen Möbel und Wohnaccessoires mit nostalgischem Wert. Dosen sind als Verpackung zwar Massenware, doch ihre zweite Karriere bei rafinesse & tristesse setzt auf Individualität die höchstens Ähnlichkeiten erlaubt. Jedes Objekt ist somit ein Unikat inklusive kleiner Rempler und Kratzer die als charmante Details von früher erzählen.