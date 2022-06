Seit über 35 Jahren ist SUNFLEX spezialisierter Hersteller von Falt-Schiebe-Systemen (Faltanlagen), Schiebe-Dreh-Systemen, Horizontal-Schiebe-Wänden (H-S-W) und Terrassendächer. Die Leistung und den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir vor allem unseren kompetenten und engagierten Mitarbeitern.

Dank dem professionellen Know-how der Mitarbeiter und dem Leitgedanken, der Konkurrenz stets einen Schritt voraus zu sein, hält SUNFLEX eine Produktpalette bereit, die in Qualität, Funktion und Design höchsten Ansprüchen gerecht wird und sich zugleich individuellen Bedürfnissen anpassen lässt. Die Motivation, den Kunden ein höchstes Maß an Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten, ist hierbei die treibende Kraft. Die Lebensräume der Menschen haben schon immer aus vielseitigen Wohnideen bestanden. Das verlangt nach individuellen Lösungen. SUNFLEX bietet mit seinen Produkten die verschiedensten Möglichkeiten, maximale Wohnflächen zu schaffen und dabei deren Nutzwert deutlich zu steigern. In vielen Bereichen des täglichen Lebens finden die Systeme von SUNFLEX Verwendung zum Beispiel als

Glas-Faltwände Terrassendächer und Wintergärten Balkonverglasungen und Fassadenverglasungen Geschäftseingänge Raumteiler und Trennwände.

An SUNFLEX schätzen Kunden vor allem die leichte und intuitive Bedienbarkeit, das hohe Qualitätsniveau und die lange Lebensdauer der Produkte. SUNFLEX ist der kompetente Ansprechpartner, wenn es darum geht, aktiv Probleme anzugehen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten – von der intensiven Beratung über die Erstellung eines individuellen Angebotes bis zur beratenden Unterstützung bei der Umsetzung Ihrer Projekte. Kunden als Partner verstehen SUNFLEX pflegt zu seinen Kunden und Lieferanten einen offenen, partnerschaftlichen Kontakt, bei dem besonders die Transparenz der Leistungen im Vordergrund steht. Nur das schafft Vertrauen und ermöglicht schnelles und unkompliziertes Handeln. Dabei haben Gespräche einen hohen Stellenwert. Umfassende Informationen über die konkreten Wünsche, Vorstellungen und Pläne der Kunden sind die Basis für eine langfristige und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Weltweit Fenster, Raumteiler und Verglasungen von SUNFLEX sind mittlerweile rund um den Globus gefragt. Und auch zu bekommen. Sollten Sie Ihr Bauvorhaben also in einem anderen Teil der Welt realisieren wollen, dann informieren Sie gerne auch unsere Vertriebspartner in folgenden Ländern:





Großbritannien

USA

Vereinigte Arabische Emirate/Middle East

Südafrika

Thailand