Wir, die B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH, sind seit Jahren im Handel von Boden-, Wand- und Dach- Sanierungs-Systemen mit Erfolg aktiv. Unser Firmensitz befindet sich in der Kirchnerstr. 42 in 32257 Bünde, NRW, Deutschland. Ein Familien-Unternehmen mit Charakter, in dem die persönliche und kundennahe Beratung immer noch den höchsten Stellenwert hat. Unsere Merkmale sind insbesondere Qualität, Flexibilität, Schnelligkeit, Preisgünstigkeit und Kundennähe. Unsere Leistungen sind insbesondere kurze Lieferzeiten, ordnungsgemäße und termingerechte Auftragsabwicklung, fachliche und kompetente Beratung. Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne Muster zu - selbstverständlich kostenfrei und unverbindlich - damit Sie unser Material im Original anschauen und die Qualität testen können. Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt!