„Mit der Art & Weise, wie wir uns, unser Heim und unser Unternehmen in der Außenwelt präsentieren, definieren wir uns selbst.“

Rauluk & Partner design steht für Individualität und maßgeschneiderte Konzepte. Der persönliche Kontakt zum Kunden ist unsere große Stärke.

Das harmonisch aufeinander abgestimmte Zusammenspiel von Farben, Formen, Materialien und dekorativen Elementen ist entscheidender Faktor bei der Raumgestaltung. Boden, Decke, Wände, Licht, Möblierung und Dekorationskomponenten sollten ausgeglichen, in Balance zu einander im Einklang stehen.

In diesem Bereich stehen die individuellen Ansprüche der Kunden im Mittelpunkt der Beratung. Denn der Raum in seiner Gesamtheit spiegelt die Persönlichkeit wider, sorgt für einen Wohlfühlfaktor und fördert das Wohlbefinden. Die ganzheitliche Abstimmung steht zudem für mehr Produktivität, Kreativität und Motivation - besonders im Geschäftssegment - wo Unternehmenskultur so erlebbar wird.

Der Entwicklungsprozess beginnt mit einer individuellen Bedürfnisanalyse. Daraus wird ein maßgeschneidertes Gesamtkonzept erstellt. Die Umsetzung erfolgt gemeinsam mit professionellen, etablierten, kompetenten und innovativen Partnerfirmen.