Das Unternehmen: Klaiber Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH

Seit 35 Jahren ist Klaiber einer der führenden Hersteller von Sonnen- und Wetterschutzsystemen. Mit über 9.000 qm Produktions-, Lager- und Ausstellungsfläche am Standort Forst/Baden produziert das Traditionsunternehmen ein komplettes Sortiment von technisch hochwertigen Markisen und Überdachungen für alle Anwendungsbereiche der Außenbeschattung. Elegantes Design in Abstimmung mit einer großen Vielfalt an Farbvarianten rundet das Portfolio ab – getreu dem Motto „Ein Stück mehr Lebensqualität“.