Unser Atelier fertigt einzigartige textile Designobjekte für Fenster – exklusive, individuell entworfene Wohntextilien, die es so nirgendwo sonst gibt. Sie sind eine moderne, geschmackvolle Alternative zu klassischen Gardinen. Jedes Stück entsteht in reiner Handarbeit und wird in enger Absprache mit Ihnen als Kunde individuell für Sie maßgefertigt. Verschiedenste Designs stehen als Grundlage zur Auswahl, Sie haben dabei die Möglichkeit eigene Ideen anzuregen und das Design entsprechend Ihrer Vorstellungen anpassen und modifizieren zu lassen. Das Ergebnis ist ein kunstvolles Unikat, das perfekt zu Ihrem Wohnraum passt und Ihre Persönlichkeit widerspiegelt.

Melden Sie sich für unseren Newsletter an und erhalten Sie einen individuellen, handgezeichneten Gestaltungsvorschlag für ein Fenster Ihrer Wahl: http://unikatessen.instapage.com