Die Firma SCHMITZ GMBH & CO KG ist 1973 von Herrn Max Heinz Schmitz in Essen gegründet worden.Von einem nationalen Vertriebssystem weitete sich das Betätigungsfeld der Firma SCHMITZ GMBH & CO KG aus auf die Nachbarländer Österreich und Schweiz und wurde innerhalb kürzester Zeit zu einem der hochwertigsten und renommiertesten Verlage für hochwertige Wandbekleidung und abgepasste Dekorationsstoffe.

Die Firma SCHMITZ hat mit hochwertigsten internationalen Designern erfolgreich zusammengearbeitet: ANYA LARKIN, JEFF BANKS, RAMECKERS AND VAN GEUNS, VALENTINO, RAIMOND WAITES, DIEGO GRANDI, UNITED COLOURS OF BENETTON etc. Der Name SCHMITZ ist mittlerweile ein Synonym für erlesene Wohnkultur und beste Qualität im Bereich der abgepassten Inneneinrichtungen. Das Spezialgebiet liegt bei der Wandbekleidung und eine Vielzahl von interessanten Kollektionen sind in Essen eingelagert und innerhalb von 24 Stunden verfügbar. Seit 1998 wird das Unternehmen nach dem Tod des Gründers Max Heinz Schmitz von seinem Sohn Christian Schmitz geführt. Im Jahre 2001 konnte die Firma SCHMITZ den renommierten, international arbeitenden Objektwandbelagsverlag TESCOHA übernehmen. Seitdem werden von Essen aus unter dem eingeführten Logo und Warenzeichen SMITA® weiterhin residentiale Wandbeläge und Dekorationsstoffe editiert und unter dem international geschützten Warenzeichen TESCOHA weltweit auf höchstem Niveau Objektwandbeläge geliefert und kreiert. Durch die Verbindung der residentialen sowie Objektwandbeläge ist in Essen mittlerweile die geballte Kompetenz für Wandbekleidungen aller Art gebündelt. Kompetenz in hochwertiger Wandbekleidung hat einen Namen: SCHMITZ GMBH & CO KG / TESCOHA