Unser Familienunternehmen besteht über 185 Jahre und wird heute in der siebten Generation fortgeführt. Damals wurden Weinfässer, Bierfässer und Gefäße für die Landwirtschaft gefertigt.

Im Jahre 1938 wurde unser traditioneller Unternesselbacher Holzbierkrug erstmals von Lorenz Müller in Leipzig der Öffentlichkeit vorgestellt und ist bis heute ein fester Bestandteil unseres Herstellungsprogrammes.

Wir und unser langjähriges Mitarbeiterteam bieten Ihnen qualitativ hochwertige Verarbeitung unserer Holzfässer, Holzbierkrüge und Holzwaren. Heute besteht unser Produktprogramm überwiegend aus Holzfässern für den Ausbau von Weinen, Whisky und Destillaten im Größenbereich ab 1 Liter – 225 Liter , Barriqueholzfässern die der Veredelung von Rot- und Weißweinen dienen und durch das entsprechende Toasting den Inhalt individuell veredeln, sowie Zier – und Ausschankfässer für die Gastronomie und das Holzfass für das “ Bag in box - System“.

In unserem Betrieb verarbeiten wir ausschließlich heimische Hölzer – überwiegend Eiche und Esche.

Das Eichenholzfass gibt intensiv mehrere Farb- und Geschmacksstoffe an das Destillat ab – das Eschenholzfass hingegen bleibt im Gegensatz geschmacksneutraler und der Inhalt des Holzfasses verändert sich weniger. Je nach Bedarf kann das Holzfass innen mit Wachs beschichtet werden- der Inhalt nimmt keine Farb- und Geschmacksstoffe an - zum Direktausschank fertiger Weine und z.B. Cognac, Sherry etc.

Gleichzeitig vertreiben wir eine große Auswahl von Akazien, Maulbeer, Kirschholzfässern und Holzfässer aus französischer Eiche. Desweiteren finden Sie bei uns gebrauchte Barriquefässer (225L - 300L und 400L) zur Zweitbelegung oder als Wasserfass, Gartenfass, Mini-Teich, Stehfasstisch, Deko-Fass, Blumenkübel, Fassregal, Bottich usw.

Seit 1985 haben wir unserer Fassfabrik eine Schreinerei angeschlossen und fertigen für den Innenbereich Massivholzmöbel aller Art, eine große Auswahl an Gartenmöbel und Gartenschaukeln von rustikal bis elegant nach Kundenwunsch und auf Maß!