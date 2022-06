Die Tätigkeit der Alberati Architekten AG umfasst das ganze Spektrum architektonischer Aufgabenstellungen: von Planungs- über Projektierungsarbeiten bis hin zu Baurealisierungen und Gutachten. Zum Wirkungsgebiet gehören Siedlungsplanung, Wohnungsbau, Gewerbe- und Industriebau sowie öffentliche Bauten.

Wir stehen ein für anspruchsvolle, funktionelle Architektur in zeitgemässer, ehrlicher Form. In intensiver Zusammenarbeit mit Bauherren und Fachplanern entwickeln wir architektonische Lösungen, bei denen nachhaltige Funktionalität, konstruktive Eleganz, wirtschaftliche Effizienz sowie ästhetische Präsenz harmonisch zusammen spielen. Sauberes und transparentes Kosten und Termin-Management sind für uns selbstverständliche Voraussetzungen für eine gute Baurealisierung. Unser Team bietet ein hohes Mass an Flexibilität und persönlichem Einsatz, um der Komplexität jedes Auftrages gerecht zu werden.

Unsere leistungsfähigen, fachlich gut ausgebildeten und erfahrenen Mitarbeiter garantieren eine unkomplizierte, reibungslose Auftragsabwicklung, die in jeder Beziehung auf die Interessen der Bauherrschaft ausgerichtet ist.