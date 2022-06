Menschen für Menschen

Was heisst es, für Sie tätig zu sein? Was heisst für uns Architektur? Jedes Bauvorhaben ist zuerst eine Idee - eine Idee, die in Ihnen lebt und wächst. Unsere Aufgabe sehen wir darin, mit Ihnen zusammen eine konkrete Form für Ihre Idee, Ihren Traum zu finden. Somit verstehen wir Architektur als Gespräch.

Dieses Gespräch führen wir auf verschiedenen Ebenen. Als Architekten, die mit Ihnen zusammen Ihr Bauvorhaben formen und realisieren. Als Begründer der Blarer Stiftung, die zum Ziel hat, Architektur versteh- und erlebbar zu machen. Und nicht zuletzt auch als ganz normale Menschen, die in den verschiedensten sozialen Verbindungen leben.