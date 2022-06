Die Firma "Rudloffs Raumausstattung" ist ein Handwerks-Unternehmen mit traditionellem Hintergrund. Der erste Rudloff bekam 1912 seinen Meisterbrief als Sattlermeister überreicht. Die ersten Aufträge als Polsterer wurden von Felix Rudloff ausgeführt. 50 Jahre später eröffnete Gerd Rudloff das erste Geschäft am heutigen Stammsitz in Teutleben bei Gotha. Der Familientradition fortführend absolvierte sein Sohn Mathias Rudloff eine Meisterausbildung (zum Raumausstattermeister). Mathias Rudloff übernahm die Geschäftsführung und eröffnete 1999 eine Zweigstelle in Waltershausen. Das Ladengeschäft ermöglichte einen direkteren Kontakt zu den Kunden. Dieser persönliche Kontakt ist für unser Selbstverständnis eines traditionellen Handwerks von besonderer Bedeutung. Er ist ein zentraler Teil der Rudloff´schen Firmenphilosophie. Auch aus diesem Grund eröffneten wir 2007 ein weiteres Ladengeschäft in Gotha. Dieser Schritt ging einher mit dem Zukauf des Geschäftsfeldes von Uwe Backhaus. Heute ist "Rudloffs Raumausstattung" optimal aufgestellt, um flächendeckend zu agieren und den Kunden bestmöglichen Service und Qualität zu garantieren.

