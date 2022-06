Impressum

Dreiklang ist eine Marke

KERN-DESIGN GmbH

Einrichtung & Dekoration

Walter-Kolb-Str. 9-11

60594 Frankfurt am Main

Tel: +49 ( 0 ) 69 780 78 679

Fax: +49 ( 0 ) 69 789 54 83

www.kern-de-sign.de

www.dreiklang-hotelkonzepte.de

Geschäftsführung: Sabine Kober, Dipl.-Ing. Norbert Kern

Handelsregister: HRB 79292 | Amtsgericht Frankfurt am Main Ust-ID: DE253556305 -

See more at: www.kern-de-sign.de