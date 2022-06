soluzioni - italienisch für Lösungen.



Wir entwickeln und realisieren exklusive Lösungen mit Stil.

Für Küchen, Bäder und weitere Lebensräume

Mit viel Know How und gestalterischem Feingefühl entwickeln und realisieren wir individuell zugeschnittene Premium-Lösungen mit exklusivem Design – in direkter Zusammenarbeit mit Architekten, Bauträgern und Endkunden.

Dank langjähriger Erfahrung und intensiven persönlichen Kontaktes zu den italienischen Herstellern in allen Projektphasen meistern wir auch komplexe Projekte professionell und kompetent.

Für die passgenaue Umsetzung dieser anspruchsvollen Projekte garantiert unser Team aus erfahrenen lokalen Monteuren in Deutschland und Österreich.

ISOLUZIONI ist Importeur bzw. Agent der italienischen Top-Marken MINIMALcucine (Küche) und ULTIMATE (Weinschrank) sowie weiteren ausgewählten Herstellern, für Deutschland und Österreich. Weitere europäische Länder auf Anfrage.

ISOLUZIONI – der komplette Service: Planung, Projektabwicklung, Montage.