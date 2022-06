Sie suchen etwas außergewöhnliches? Ein Unikat? Dann sind wir der richtige Ansprechpartner. Wir beraten sie gerne individuell und finden für jeden die passende Lösung mit kreativen Ideen.

Individuelles Wohnen beginnt nicht erst mit der Einrichtung. Auch eine kreative Wand- und Bodengestaltung schafft Raum für Ideen, verwandelt die eigenen vier Wände in echte „Lebensräume“.

Um das zu erreichen, bieten wir bei einwandfrei – neben den klassischen Maler- und Tapezierarbeiten – auch innovative Gestaltungstechniken an. Wir sind Ihre Kölner Spezialisten sowohl für exklusive Wand- und Bodengestaltung als auch für die klassischen Renovierungsarbeiten im Innen- und Außenbereich. Mit qualitativen Materialien und handwerklichem Know-how verwandeln wir Räume und Wohnobjekte in Kunstwerke – jedes ein Unikat. Von puristischem Spachtelbeton über filigrane Fresko-Techniken und ökologisch sinnvollen Lehmputz bis hin zu den üblichen Maler- und Lackierarbeiten: Es gibt unzählige Möglichkeiten, Ihre Wände und Böden – innen wie außen – individuell nach Ihren Wünschen zu gestalten.