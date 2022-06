SOLID architecture wurde 2000 von Christine Horner und Christoph

Hinterreitner gegründet. Das Team löst anspruchsvolle und sensible Gestaltungsaufgaben und arbeitet vor allem in den Bereichen gewerbliche und öffentliche Bauten, Corporate Architecture sowie in der Brückenplanung und Ausstellungsgestaltung.

SOLID architecture setzte bislang unter anderem Projekte für den international tätigen Büromöbelhersteller Bene, den Österreich-Auftritt im Rahmen der EXPO 2008, die Verbund AG und die Österreichischen Lotterien um.

Die Arbeiten von SOLID architecture werden kontinuierlich in der internationalen Fachpresse publiziert.