Unsere Architektur, Stadt- und Gebäudeplanung erfolgt in unseren Büros in der Schweiz und in Italien.

Kaenos geht ihr Schaffen mit rigorosem Anhieb und Engagement an, erforscht Sein und Schein, Bestand und Bestandteile sowie öffentlichen Raum. Architektur ist ein wichtiges Instrument für das Schaffen von Zusammengehörigkeit und Gemeinschaft, für die Revitalisierung von Stadtzentren, ein Weg für die Interaktion zwischen Mensch und Landschaft - ein gegenseitiges, menschliches Agieren in Raum und Umraum. Die Nachhaltigkeit in der Architektur spielt eine wichtige Rolle und ist ein Muss. Sie wird durch räumliche sowie ökonomische und soziale Aspekte erörtert. „Gute Architektur” beschäftigt sich mit der Vergangenheit und blickt in die Zukunft. Sie leistet positive Beiträge und verleiht neue Impulse für unsere Städte, Dörfer, unsere Gemeinschaft und Landschaft. Die Architektur repräsentiert für die Menschen ein Zeichen von Ortsgebundenheit und Zugehörigkeitsgefühl sowie Raum als Lebens-, Arbeits- und Spielraum. Kaenos setzt sich mit Projekten verschiedener Natur und Bereichen, in der Schweiz und in Italien, auseinander und nimmt an internationalen Wettbewerben teil. Wir bauen eine nachhaltige, ökologische Architektur, die die Wünsche unserer Kunden befriedigen, indem wir mit ihnen Design und Detailausführungen analysieren und planen. Jedes Detail zählt. Architektur ist ein Prozess, eine Synthese von Raum, Material und Funktion - ein Ganzes. So wie ein Lächeln, bereichert Architektur die, die jenes empfangen.