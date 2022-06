Moderne und hocheffektive LED-Designerleuchten





Die Lichtmanufaktur leuchtstoff* unter Leitung von Lichtdesigner Stefan Restemeier entwickelt innovative Designerleuchten mit moderner, umweltbewusster LED-Technologie. Zu unseren Kunden zählen Philipp Plein, Hyundai Deutschland, Hotel Hilton Garden Inn (Zürich), Musem Basel, Architekturbüro Peter Zumthor, Kammerorchester Zürich, LEAG Berlin, das brandenburgische Kunstmuseum, Cottbusverkehr sowie die Sparkasse Spree Neiße. Durch den Einsatz neuster LED-Technik bestechen leuchtstoff*-Produkte durch eine sehr gute Energieeffizienz und ein hohes Einsparpotential.





Wir liefern keine Massenware, sondern fertigen unsere Designerleuchten auf Kundenwunsch in den verfügbaren Farben an. Dabei legen wir großen Wert auf handwerkliche Präzision und stellen die Leuchten selbst aus einzelnen Komponenten her, die wir mit Unternehmen aus der Region gemeinsam entwickelt haben. leuchtstoff* legt sehr großen Wert auf die Stärkung der regionalen Wirtschaft. Ein Großteil der Bauteile wird im Raum Berlin-Brandenburg gefertigt.





LED-Ringleuchte TheO





Unsere beliebtestes Produkt ist zweifellos die LED-Ringleuchte TheO. TheO ist ein moderner Kronleuchter auf effektiver LED-Basis. Diese LED-Ringleuchte ist Alltagsgegenstand und Designobjekt zugleich. Mit TheO haben wir unseren Anspruch verwirklicht, eine besonders schlanke und filigrane Hängeleuchte herzustellen. Aufgrund des minimalistischen Designs bietet TheO maximalen gestalterischen Spielraum und eröffnet ungeahnte Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit auf zu lenken.