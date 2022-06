Die beiden Hamburger Marcus Kraft und Cornelius Ulrich mögen Holz. In ihrer Werkstatt entwerfen sie Produkte die beweisen, dass auch praktische Dinge einen hohen gestalterischen Wert haben können. In Zusammenarbeit mit etablierten, lokalen Handwerkern werden die Produkte von Kraft&Ulrich ausschließlich in Deutschland hergestellt. Auf kraft-ulrich.net findet man weitere Infos und den Online-Shop.