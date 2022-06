Als Auftragskünstler schaffen wir seit 1979 in traditionell,- meisterlicher Handwerksarbeit nach Ihren Vorstellungen und Vorgaben anspruchsvolle und individuelle Arbeiten.

Auch als Kirchen/Dekorationsmaler und Restaurator arbeiten wir seit vielen Jahren an verschiedenen Arbeitsplätzen in Deutschland und Europa.

Beide Berufsfelder erfordern traditionelle Handwerk und Arbeitstechniken wie Beispielsweise im Bereich Stuck. Stuckaturen welche beschädigt oder zerstört sind und mit Hilfe speziell angefertigten Formen rekonstruiert werden.

Des Weiteren gestalten wir die komplette Inneneinrichtung Ihres Eigenheimes. Aber auch für das gewerbliche Umfeld, wie beispielsweise der Gastro/Hotellerie oder Wellnessbetriebe schaffen wir Akzente. Dies gilt auch für Büroräume welche zwecks Kreativitäts- und Produktivitätssteigerung eine optische Neugestaltung benötigen.

Selbstverständlich gilt neben der Dekoration mit Dekoelementen, Skulpturen und/oder Werkstücken auch die Malerei besser gesagt, die Dekorationsmalerei zu unserem Repertoire. Seien es Portraits Ihrer Lieben oder eine Landschaft in naturalistischem oder abstrakten Duktus in Größe „S“ oder Wandgroß in „XXL“ alles ist mach und realisierbar.