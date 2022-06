a-base I büro für architektur ist ein Büro für Architektur und Innenarchitektur mit Sitz in Berlin, das unkonventionelle Gebäude- und Innenraum- Projekte umsetzt (s.a. www.a-base.de).

Neben Planungsleistungen der Architektur (HOAI-Leistungsbild: Gebäude) ist die Innenarchitektur (HOAI-Leistungsbild: Innenräume) ein gleichwertiger Schwerpunkt.

a-base architekten generieren aus der ungewöhnlich engen Verbindung von Innenarchitektur/ interior design und Architektur/ Hochbau funktionale und emotional aufgeladene Gebäude und Räume.



Der vielfach erfolgreich umgesetzte integrative Planungsansatz spiegelt sich einerseits in einer Innenarchitektur wieder, welche komplexe Anforderungen aus dem Hochbau (wie etwa aus Tragwerks-, Haustechnik-, Brandschutzplanung), ganz selbstverständlich integriert. Auf der anderen Seite erfährt die Architektur/ Objektplanung einen sehr stark auf Raumwirkung, Oberflächenqualität, Lichtstimmungen und Farbgebung ausgerichteten Charakter, der die innenräumlichen Anforderungen, wie etwa Lichttechnik, Konferenz-/ Medientechnik, Raumakustik etc. spielerisch und elegant integriert.

Gestalterisch stehen a-base architekten für eine klare, reduzierte Entwurfs- Formensprache, die in engem Diskurs mit dem Auftraggeber in gebaute Realität umgesetzt wird.

In Altbauten erfährt die historische Substanz einen respektvollen Umgang und zurückhaltend moderne Ergänzungen, bei denkmalgeschützten Gebäuden mit deutlich ablesbarer Unterscheidung von erhaltener und neuer Bausubstanz.

Fassaden wie Innenräume erfahren projektbezogen eine besondere farbliche und haptisch-sinnliche Gestaltung durch fein abgestimmte Auswahl von Materialien und Oberflächen. Detaillösungen und Bauteilanschlüsse werden mit dem Ziel größtmöglicher Einfachheit und Eleganz geschaffen.



Die Schaffung von individuell gestalteten Räumen und Raumabfolgen, die den späteren Nutzern hohe Funktionalität bieten und andererseits durch intelligente Raumlösungen mit geringem Kostenaufwand grosse Raumwirkung entfalten, ist ein Grundprinzip der Planungsarbeit von a-base architekten, das vielfach erfolgreich praktiziert wurde. Die Erfahrungen in der Abwicklung komplexer Bauvorhaben finden sich wieder in jedem maßgeschneiderten Möbelstückes, einer Raumgestaltung oder Einzellösung eines Gebäudes.



Der Aufenthaltsqualität der einzelnen Räume und das Wohlbefinden der dort verweilenden Menschen wird hierbei höchste Aufmerksamkeit geschenkt.