„Wir wollen Menschen

inspirieren, Einzigartiges zu schaffen. Mit Ideen, Leidenschaft und Sinn für die schönen Details.“

Qualität – Made in Germany

Marabu steht seit über 150 Jahren für hochwertige Spezialfarben mit der Qualitätsauszeichnung „Made in Germany“. Bei der Entwicklung und Produktion unserer derzeit rund 20.000 Produkte handeln wir stets kunden- und marktorientiert. Mit Erfahrung, Kompetenz und dem Auge für das Detail. In unseren beiden erfolgreichen Unternehmensbereichen stellen wir höchst anwenderfreundliche Produkte her. Ob Farben für spezielle Druckverfahren oder für Hobby und Freizeit – Marabu ist die Nummer 1 in beiden Farbwelten.