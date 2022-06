werkvoll by Lena Peter

Mein Anspruch - Qualität, Design, Funktion

Im März 2011 habe ich mein Studium für Industrial Design/Bachelor an der HS München absolviert. Seitdem bin ich in den Bereichen Produkt-, Grafik-, und Webdesign sowie Fotografie selbständig tätig.

Ich verbinde Nützliches mit modernem Design. Die von mir verwendeten Materialen werden sorgfältig ausgewählt und die Form auf die Funktion abgestimmt. Meine Produkte sind keine Massenware, sondern Designerstücke, die regional unter fairen Bedingungen in kleinen Serien produziert werden. Die Recyclingleuchten MOLLY, CHARLY und FELIX zum Beispiel stelle ich selbst in Handarbeit her.

Als junge Mutter und Designerin sehe ich meine Aufgaben darin, verantwortlich mit den wichtigen Themen der Zeit umzugehen und Produkte zu schaffen, die langlebig und durchdacht sind.